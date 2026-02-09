Aebi Schmidt Aktie 55103326 / US8256981031
09.02.2026 07:51:36
SoftwareOne-Aktie: Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat Barend Fruithof als zusätzliches unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats nominiert.
Fruithof leitet den Hersteller von Spezialfahrzeugen mit Schweizer Sitz und Nasdaq-Kotierung seit 2017 und habe "umfassende Erfahrung in grenzüberschreitenden Transaktionen, Kapitalmarktthemen und Post-Merger-Integration gesammelt", so SoftwareOne. Zuvor hatte er leitende Funktionen in Finanzinstituten inne.
Ausserdem verfüge Fruithof über langjährige Erfahrung als Verwaltungsrat, unter anderem im Bereich Software Engineering. Er wird der Generalversammlung vom 22. Mai zur Wahl vorgeschlagen. Alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich des Präsidenten, werden sich zur Wiederwahl stellen.
ls/rw
Stans (awp)
