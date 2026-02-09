SoftwareOne-Aktie: Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Der CEO der Aebi Schmidt Group bringe Führungs-, Strategie- und Integrationserfahrung mit, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

Fruithof leitet den Hersteller von Spezialfahrzeugen mit Schweizer Sitz und Nasdaq-Kotierung seit 2017 und habe "umfassende Erfahrung in grenzüberschreitenden Transaktionen, Kapitalmarktthemen und Post-Merger-Integration gesammelt", so SoftwareOne. Zuvor hatte er leitende Funktionen in Finanzinstituten inne.

Ausserdem verfüge Fruithof über langjährige Erfahrung als Verwaltungsrat, unter anderem im Bereich Software Engineering. Er wird der Generalversammlung vom 22. Mai zur Wahl vorgeschlagen. Alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats, einschliesslich des Präsidenten, werden sich zur Wiederwahl stellen.

ls/rw

Stans (awp)