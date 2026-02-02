NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Im Aktienkurs sei bereits ein tristes Szenario eingepreist, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Daher würden wohl selbst im Rahmen der Erwartungen liegende Geschäftszahlen am Markt gut ankommen./mis/rob/ag;