Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
1’030.00CHF
-10.00CHF
-0.96 %
14:08:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 13:03:18
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1036.05 CHF -4.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Im Aktienkurs sei bereits ein tristes Szenario eingepreist, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Daher würden wohl selbst im Rahmen der Erwartungen liegende Geschäftszahlen am Markt gut ankommen./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’450.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’131.20 €
|
Abst. Kursziel*:
116.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’130.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116.81%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse