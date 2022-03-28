Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

28.03.2022
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1835 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe starkes Wachstum erzielt, das sich auf alle wichtigen Regionen erstrecke, schrieb Hannes Leitner am Mittwoch in seiner Reaktion. Den Ausblick auf 2025 hätten die Niederländer bestätigt, und die Ziele für 2026 entsprächen den Erwartungen. Leitner rechnet mit einer positiven Kursreaktion, da das gute dritte Quartal die Risiken für das Schlussquartal verringere./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

