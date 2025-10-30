Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
30.10.2025 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Kryptokurse am Nachmittag
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,81 Prozent auf 108'039,37 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 110'031,47 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 60,2 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,56 US-Dollar) geht es um -6,19 Prozent auf 92,46 US-Dollar nach unten.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3'786,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3'899,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,90 Prozent.
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -3,56 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 537,46 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 557,32 US-Dollar wert war.
Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -3,49 Prozent auf 2,464 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,553 US-Dollar.
Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -6,43 Prozent auf 43,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 46,42 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -4,49 Prozent auf 321,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 336,77 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt NEO um -5,62 Prozent auf 4,853 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,142 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -5,25 Prozent auf 0,1348 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1422 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -5,35 Prozent auf 0,6058 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,6401 US-Dollar wert.
Zudem gibt Stellar am Donnerstagnachmittag nach. Um -5,55 Prozent auf 0,2983 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3158 US-Dollar.
Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:07 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0053 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.ch
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|86’574.52960
|-1.67%
|Handeln
|Vision
|0.08520
|-3.41%
|Handeln
|Ethereum
|3’035.03923
|-2.73%
|Handeln
|Ripple
|1.96802
|-3.66%
|Handeln
|Solana
|148.65271
|-4.40%
|Handeln
|Cardano
|0.48508
|-5.29%
|Handeln
|Polkadot
|2.29356
|-6.84%
|Handeln
|Chainlink
|13.55837
|-6.27%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-7.45%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-7.55%
|Handeln
Inside Krypto
