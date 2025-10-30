Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 30.10.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Kryptokurse am Nachmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -1,81 Prozent auf 108'039,37 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 110'031,47 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 60,2 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,56 US-Dollar) geht es um -6,19 Prozent auf 92,46 US-Dollar nach unten.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3'786,31 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3'899,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,90 Prozent.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -3,56 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:11 auf 537,46 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 557,32 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -3,49 Prozent auf 2,464 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,553 US-Dollar.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -6,43 Prozent auf 43,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 46,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -4,49 Prozent auf 321,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 336,77 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt NEO um -5,62 Prozent auf 4,853 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,142 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -5,25 Prozent auf 0,1348 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1422 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -5,35 Prozent auf 0,6058 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,6401 US-Dollar wert.

Zudem gibt Stellar am Donnerstagnachmittag nach. Um -5,55 Prozent auf 0,2983 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,3158 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:07 werden 0,0013 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:09 werden 0,0053 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

