SMI 12'334 -0.2%  SPI 17'082 0.0%  Dow 48'001 0.6%  DAX 24'225 -0.2%  Euro 0.9277 0.4%  EStoxx50 5'718 0.3%  Gold 4'006 1.7%  Bitcoin 90'067 0.5%  Dollar 0.7970 0.5%  Öl 64.8 0.5% 
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

770.00
CHF
10.00
CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
Adyen B.V. Parts Sociales
1444.51 CHF 8.00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Umsatzerwartungen solide übertroffen, schrieb Justin Forsythe am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Der Ausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2’000.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’579.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’561.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.12%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

