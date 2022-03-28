Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
770.00CHF
10.00CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
30.10.2025 06:36:39
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1410.95 CHF -0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bericht des Zahlungsabwicklers sei ermutigend solide gewesen, resümierte Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es werde mit Blick auf die Vergleichswerte nun zudem einfacher, für positive Überraschungen zu sorgen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’450.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’544.20 €
|
Abst. Kursziel*:
58.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’521.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.99%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
