Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

770.00
CHF
10.00
CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
29.10.2025

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1411.72 CHF 5.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’860.00 €
Rating jetzt:
Buy
1’544.20 € 		Abst. Kursziel*:
20.45%
Rating update:
Buy
1’514.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.79%
Analyst Name::
Hannes Leitner
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse