FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Adyen von 600 auf 780 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Adyen hat die Sorgen der Anleger aufgegriffen und erstmals die Mittelfrist-Ambitionen präzisiert und eine Margen-Erholung in Aussicht gestellt", schrieb Analyst Timo Dums am Freitag in seiner Reaktion auf den Kapitalmarkttag. Dennoch hält er den Kursanstieg angesichts der drastischen Zielkürzungen sowie dem weiterhin unklaren Geschäftsverlauf im wichtigen Wachstumsmarkt USA für überzogen./ag/ajx;