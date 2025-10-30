Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Merck & Co mit überraschend gutem Quartal - Aktie stabil
Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gefragt - NVIDIAs NVQLink-Plattform ist Kurstreiber
Darum legt der Dollar zum Franken und Euro zu
Suche...
200.- Saxo-Deal

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Goldgrube 30.10.2025 17:08:00

Palantir-Aktie: Rekordlauf unterbrochen - Internationale Geschäfte im Fokus

Palantir-Aktie: Rekordlauf unterbrochen - Internationale Geschäfte im Fokus

Die Palantir-Aktie erreicht dank lukrativer Regierungs- und Unternehmensaufträge neue Höhen und markierte ein 52-Wochen-Hoch bei knapp unter 200 US-Dollar.

Palantir
158.89 CHF 2.15%
Kaufen Verkaufen
• Palantir-Aktie markiert neues 52-Wochen-Hoch
• Unternehmen expandiert international
• Quartalszahlen am 3. November erwartet

Die Palantir-Aktie befindet sich in einem beeindruckenden Höhenflug. Am Mittwoch markierte das Papier ein neues 52-Wochen-Hoch bei 199,84 US-Dollar. Am Donnerstag verliert die Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 198,38 US-Dollar. Besonders bemerkenswert: Seit Jahresbeginn hat die Aktie um mehr als 162 Prozent zugelegt - eine Performance, die selbst im KI-Sektor heraussticht.

Wachstumsstrategie zahlt sich aus

Palantir setzt seine internationale Expansionsstrategie konsequent fort. Zu den jüngsten Erfolgen zählt eine strategische Absichtserklärung mit dem polnischen Verteidigungsministerium, die dem Unternehmen Zugang zu einem wichtigen NATO-Partner verschafft. Wie der Datenanalyse-Spezialist über soziale Medien bekanntgab, haben der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz und Palantir-CEO Alex Karp eine Absichtserklärung für die Zusammenarbeit und die Entwicklung von digitalen Lösungen im Cyberraum unterzeichnet.

Gleichzeitig wurde laut "Börse Global" eine über 200 Millionen US-Dollar schwere Kooperation mit Lumen Technologies besiegelt. Hierbei sollen Palantirs Foundry- und KI-Plattformen mit Lumens Netzwerkinfrastruktur verknüpft werden. Diese Diversifikation macht das Unternehmen zunehmend unabhängiger vom US-Regierungsgeschäft und erschliesst neue Wachstumsmärkte.

Hohe Erwartungen an das dritte Quartal

Die starke Nachfrage nach Palantirs KI- und Datenanalyseplattformen befeuert den Kursanstieg. Im zweiten Quartal 2025 übertraf das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 48 Prozent auf 1 Milliarde US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,14 US-Dollar die Erwartungen deutlich.

Für das dritte Quartal, dessen Ergebnisse am 3. November nach Börsenschluss veröffentlicht werden, prognostizieren Analysten Umsätze von etwa 1,09 Milliarden US-Dollar (plus rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal) und einen Gewinn je Aktie von 0,17 US-Dollar (plus 70 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie legt zu: Trotz mehr Passagieren sinkt der Gewinn leicht
Schneider-Electric-Aktie tiefer: Umsatz steigt deutlich, Prognose bleibt verhalten
Eli Lilly-Aktie springt an: Jahresausblick nach überraschend gutem Quartal erneut angehoben

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

16:30 Logo WHS Trader Workstation, Kontoverwaltung verständlich erklärt - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
13:42 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:00 UBS Logo UBS KeyInvest: USA - Aktienhausse und kein Ende / Industriekonzerne - Gemischte Signale
10:00 SMI weiter auf Abwegen
09:36 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:00 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
29.10.25 Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’787.24 19.72 BWDSCU
Short 13’059.96 13.87 B7ZS2U
Short 13’578.71 8.76 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’296.62 30.10.2025 17:18:32
Long 11’737.17 19.41 SHFB5U
Long 11’450.10 13.42 BK5S8U
Long 10’950.93 8.79 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
Idorsia-Aktie rutscht ab: Quviviq treibt Umsatz kräftig an
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: adidas-Aktie mit Outperform
NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
Fiserv-Aktie im freien Fall: Quartalszahlen schocken Anleger

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:06 EU-Agenturen: Prüfer sehen Mängel bei Vergabeverfahren
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 30.10.2025 - 17.00 Uhr
17:00 Deutsche Anleihen: Renditen legen zu - Powell-Aussagen wirken nach
16:52 WDH: Armeechef Syrskyj an Ostfront bei gefährdeter Stadt Pokrowsk
16:57 Darum gibt der Euro zum Dollar nach
16:45 ROUNDUP: Merck & Co hebt nach überraschend gutem Quartal erneut Gewinnziel an
16:41 ROUNDUP 2: Gewinn von Biotechunternehmen Argenx schnellt in die Höhe
16:37 ROUNDUP: Offene Konfrontation zwischen Erdogan und Merz über Gaza
16:37 ROUNDUP 2: AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen
16:34 ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu