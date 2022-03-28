Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales

770.00
CHF
10.00
CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
30.10.2025 13:53:55

Adyen B.V. Parts Sociales
1391.85 CHF -1.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe umsatzseitig positiv überrascht, schrieb Justin Forsythe in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Bewertung sei zudem immer noch vernünftig, und strukturelle Sorgen seien Debatten über externe Belastungsfaktoren gewichen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

