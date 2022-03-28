Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
770.00CHF
10.00CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 13:53:55
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
1391.85 CHF -1.41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe umsatzseitig positiv überrascht, schrieb Justin Forsythe in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Bewertung sei zudem immer noch vernünftig, und strukturelle Sorgen seien Debatten über externe Belastungsfaktoren gewichen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2’000.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’496.60 €
|
Abst. Kursziel*:
33.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’502.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.10%
|
Analyst Name::
Justin Forsythe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
|
29.10.25
|Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt (Dow Jones)
|
24.10.25