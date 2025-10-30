NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|
30.10.2025 17:09:00
Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gefragt - NVIDIAs NVQLink-Plattform ist Kurstreiber
Mit Rückenwind von KI-Pionier NVIDIA haben die Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den letzten Tagen deutlich zugelegt.
• NVIDIA liefert mit neuer Plattform Rückenwind
• D-Wave Quantum profitiert von Regierungsdeals
Die Papiere von Quantencomputing-Spezialisten gehören dieses Jahr zu den High-Flyern an der Börse. Verbunden damit sind aber starke Kursschwankungen. Dies zeigte sich auch wieder in den letzten Tagen.
So konnte beispielsweise D-Wave Quantum während der vergangene fünf Handelstage um über 11 Prozent zulegen. Am heutigen Donnerstag geht es an der NYSE zeitweise um 3,56 Prozent auf 35,48 Dollar aufwärts. Die Aktie von Quantum eMotion sprang auf 5-Tagessicht sogar um über 34 Prozent hoch, verliert am Donnerstag in Toronto aber zwischenzeitlich 1,23 Prozent auf 4,83 Dollar.
NVQLink-Plattform von NVIDIA im Fokus
Unterstützung erhielten die Quantencomputing-Spezialisten in dieser Woche von Seiten NVIDIAs. Der Chipdesigner hat seine neue NVQLink-Plattform vorgestellt, die Quantenprozessoren mit der Rechenleistung von GPUs verbindet. Zwar betraf dies Quantum eMotion und D-Wave Quantum nicht unmittelbar, jedoch unterstricht es die enorme Bedeutung der gesamten Branche.
Deal mit Italien und US-Regierung
Zudem vermeldete D-Wave vor wenigen Tagen den Abschluss eines bedeutenden 10-Millionen-Euro-Vertrags mit Italien. Wie "Boerse-Global" berichtet, wird das Unternehmen im Rahmen der Q-Alliance-Initiative einen Advantage2™-Quantencomputer nach Italien liefern. Diese konkrete Geschäftsentwicklung, kombiniert mit Marktberichten über potenzielle US-Regierungsbeteiligungen an Quantencomputing-Unternehmen, kommen bei den Anlegern gut an.
Für zusätzlichen Schub sorgten Spekulationen über einen möglichen Deal mit der Trump-Administration. Demnach könnten D-Wave Quantum und weitere Quantencomputer-Hersteller im Tausch gegen eine Beteiligung staatliche Fördergelder erhalten. Inwieweit diese Marktgerüchte stimmen und ob es tatsächlich zu einem solchen Deal kommt ist aber völlig ungewiss.
Die Aussicht auf staatliche Investitionen in den strategisch wichtigen Quantencomputing-Sektor sorgt jedenfalls für neue Kursfantasie. Regierungen weltweit erkennen zunehmend die Bedeutung dieser Zukunftstechnologie, was langfristig orientierte Investoren trotz der kurzfristigen Verwässerungseffekte wieder optimistischer stimmte. Der Italien-Deal unterstreicht D-Waves Fähigkeit, internationale Grossaufträge zu gewinnen.
Blick nach vorn
Neue Impulse könnten die anstehenden Bilanzzahlen liefern. D-Wave Quantum gewährt am 6. November einen Blick in seine Bücher. Hierbei erwarten Analysten zwar einen Verlust in Höhe von 0,07 Dollar je Aktie, beim Umsatz gehen sie aber von einem Wachstum um 181,5 Prozent aus.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
