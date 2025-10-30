Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Merck & Co mit überraschend gutem Quartal - Aktie stabil
Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gefragt - NVIDIAs NVQLink-Plattform ist Kurstreiber
Darum legt der Dollar zum Franken und Euro zu
Quantenrally 30.10.2025 17:09:00

Mit Rückenwind von KI-Pionier NVIDIA haben die Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den letzten Tagen deutlich zugelegt.

• Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum in den vergangenen Tagen gesucht
• NVIDIA liefert mit neuer Plattform Rückenwind
• D-Wave Quantum profitiert von Regierungsdeals

Die Papiere von Quantencomputing-Spezialisten gehören dieses Jahr zu den High-Flyern an der Börse. Verbunden damit sind aber starke Kursschwankungen. Dies zeigte sich auch wieder in den letzten Tagen.

So konnte beispielsweise D-Wave Quantum während der vergangene fünf Handelstage um über 11 Prozent zulegen. Am heutigen Donnerstag geht es an der NYSE zeitweise um 3,56 Prozent auf 35,48 Dollar aufwärts. Die Aktie von Quantum eMotion sprang auf 5-Tagessicht sogar um über 34 Prozent hoch, verliert am Donnerstag in Toronto aber zwischenzeitlich 1,23 Prozent auf 4,83 Dollar.

NVQLink-Plattform von NVIDIA im Fokus

Unterstützung erhielten die Quantencomputing-Spezialisten in dieser Woche von Seiten NVIDIAs. Der Chipdesigner hat seine neue NVQLink-Plattform vorgestellt, die Quantenprozessoren mit der Rechenleistung von GPUs verbindet. Zwar betraf dies Quantum eMotion und D-Wave Quantum nicht unmittelbar, jedoch unterstricht es die enorme Bedeutung der gesamten Branche.

Deal mit Italien und US-Regierung

Zudem vermeldete D-Wave vor wenigen Tagen den Abschluss eines bedeutenden 10-Millionen-Euro-Vertrags mit Italien. Wie "Boerse-Global" berichtet, wird das Unternehmen im Rahmen der Q-Alliance-Initiative einen Advantage2™-Quantencomputer nach Italien liefern. Diese konkrete Geschäftsentwicklung, kombiniert mit Marktberichten über potenzielle US-Regierungsbeteiligungen an Quantencomputing-Unternehmen, kommen bei den Anlegern gut an.

Für zusätzlichen Schub sorgten Spekulationen über einen möglichen Deal mit der Trump-Administration. Demnach könnten D-Wave Quantum und weitere Quantencomputer-Hersteller im Tausch gegen eine Beteiligung staatliche Fördergelder erhalten. Inwieweit diese Marktgerüchte stimmen und ob es tatsächlich zu einem solchen Deal kommt ist aber völlig ungewiss.

Die Aussicht auf staatliche Investitionen in den strategisch wichtigen Quantencomputing-Sektor sorgt jedenfalls für neue Kursfantasie. Regierungen weltweit erkennen zunehmend die Bedeutung dieser Zukunftstechnologie, was langfristig orientierte Investoren trotz der kurzfristigen Verwässerungseffekte wieder optimistischer stimmte. Der Italien-Deal unterstreicht D-Waves Fähigkeit, internationale Grossaufträge zu gewinnen.

Blick nach vorn

Neue Impulse könnten die anstehenden Bilanzzahlen liefern. D-Wave Quantum gewährt am 6. November einen Blick in seine Bücher. Hierbei erwarten Analysten zwar einen Verlust in Höhe von 0,07 Dollar je Aktie, beim Umsatz gehen sie aber von einem Wachstum um 181,5 Prozent aus.

Redaktion finanzen.ch

Bericht über angeblich geplante US-Beteiligungen an D-Wave & Co.

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

