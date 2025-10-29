Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’348 -0.1%  SPI 17’087 0.0%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’263 -0.1%  Euro 0.9268 0.3%  EStoxx50 5’720 0.3%  Gold 4’027 2.2%  Bitcoin 89’933 0.4%  Dollar 0.7959 0.3%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse
Adyen-Aktie: Zahlungsdienstleister übertrifft Erwartungen und bestätigt Prognose
Ausblick: PUMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TRATON-Aktie fester: VW-Tochter rechnet nur noch mit Ergebnissen am unteren Zielrand
Suche...

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 10:35:40

Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt

Adyen B.V. Parts Sociales
1450.31 CHF 8.44%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Adyen ist im dritten Quartal über alle Regionen hinweg gewachsen. Der niederländische Zahlungsdienstleister profitierte vor allem von höheren Volumina bei bestehenden Kunden. Für den Zeitraum bis Ende 2026 rechnet der Konzern weiterhin mit deutlichem Wachstum. Die Aktie steigt am Vormittag um knapp 10 Prozent.

Der Umsatz stieg im Quartal um 20 Prozent auf 598 Millionen Euro, was einem wechselkursbereinigten Anstieg von 23 Prozent entsprach. Das verarbeitete Zahlungsvolumen legte um 8 Prozent auf 347 Milliarden Euro zu.

Adyen habe die Konsenserwartung beim Umsatz übertroffen, meinen die Analysten von Citi. Der zusätzliche Ausblick für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen. Dies werde angesichts der Sorgen der Anleger über das zugrunde liegende Kunden- und Marktwachstum als positives Zeichen gewertet.

Für 2026 erwartet Adyen ein Umsatzwachstum im niedrigen mittleren Zwanziger-Prozentbereich. 2025 soll das Wachstum im Rahmen des ersten Halbjahres liegen, als es 20 Prozent betrug. Die EBITDA-Marge soll 2026 auf über 50 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr lag sie bei 50 Prozent.

"Unser Fokus liegt auf dem Wachstum der Kundenbasis", sagte CFO Ethan Tandowsky. "Die Vertiefung der bestehenden Beziehungen zahlt sich weiterhin aus."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 05:36 ET (09:36 GMT)

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?