Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

347.85
CHF
2.37
CHF
0.69 %
16:56:34
BRXC
30.10.2025 14:56:39

Linde Outperform

Linde
347.85 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde vor Zahlen von 518 auf 519 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem 27. Quartal in Folge, in dem der Gaskonzern mit dem Gewinn je Aktie die Schätzungen übertrifft. Er nahm eine kleinere Erhöhung seiner bereinigten Annahmen für 2025 und 2026 vor./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 519.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 433.67 		Abst. Kursziel*:
19.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 433.72 		Abst. Kursziel aktuell:
19.66%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse