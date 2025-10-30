Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
347.85CHF
2.37CHF
0.69 %
16:56:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 14:56:39
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde vor Zahlen von 518 auf 519 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem 27. Quartal in Folge, in dem der Gaskonzern mit dem Gewinn je Aktie die Schätzungen übertrifft. Er nahm eine kleinere Erhöhung seiner bereinigten Annahmen für 2025 und 2026 vor./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 519.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 433.67
|
Abst. Kursziel*:
19.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 433.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.66%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Linde plc
|
07:01
|Ausblick: Linde präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25