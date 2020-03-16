Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’304.6 -0.1%  SPI 17’053 0.0%  Dow 47’821 0.4%  DAX 24’123 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’691 -0.3%  Gold 4’005 1.5%  Bitcoin 86’318 -2.0%  Dollar 0.8022 0.3%  Öl 64.9 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Scout24-Aktie mit Zuschlägen: Umsatz und Gewinn klettern - zuversichtlicher für 2025
PUMA reagiert auf Kostendruck - Konzern peilt Erholung bis 2027 an - Aktie gibt ab
HelloFresh-Aktie leichter: Ausblick nach Umsatzrückgang bekräftigt
BBVA-Aktie tiefer: Gewinn trotz Ertragswachstum rückläufig
AB InBev-Aktie im Minus: Gewinn vonanhaltend schwacher Bierverkäufe belastet
Suche...
200.- Saxo-Deal

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 15:45:31

Airbus SE Kaufen

Airbus
199.42 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal von 196 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und die Dynamik bei den Auslieferungen erhöhe die Zuversicht mit Blick auf die Erreichung der Jahresziele. Airbus bleibe ein attraktives Investment mit guten Perspektiven./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
214.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
212.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse