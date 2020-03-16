Airbus 199.42 CHF 2.99% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal von 196 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies und die Dynamik bei den Auslieferungen erhöhe die Zuversicht mit Blick auf die Erreichung der Jahresziele. Airbus bleibe ein attraktives Investment mit guten Perspektiven./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





