Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 -0.3%  SPI 17’055 -0.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’255 -0.1%  Euro 0.9263 0.2%  EStoxx50 5’712 0.1%  Gold 4’018 2.0%  Bitcoin 90’129 0.6%  Dollar 0.7971 0.5%  Öl 64.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Deutsche Bank-Aktie
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren verdient
Suche...

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

770.00
CHF
10.00
CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 09:11:09

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
1473.78 CHF 10.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Auch der Ausblick sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5
Fallender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’450.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’589.20 € 		Abst. Kursziel*:
54.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’591.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.93%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?