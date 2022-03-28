Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
770.00CHF
10.00CHF
1.32 %
28.03.2022
SWX
29.10.2025 09:11:09
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1473.78 CHF 10.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Auch der Ausblick sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
2’450.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
1’589.20 €
Abst. Kursziel*:
54.17%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
1’591.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
53.93%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse