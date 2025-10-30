Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.1%  SPI 17’055 0.0%  Dow 47’842 0.4%  DAX 24’117 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’689 -0.3%  Gold 4’005 1.5%  Bitcoin 86’318 -2.0%  Dollar 0.8022 0.3%  Öl 64.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Scout24-Aktie mit Zuschlägen: Umsatz und Gewinn klettern - zuversichtlicher für 2025
PUMA reagiert auf Kostendruck - Konzern peilt Erholung bis 2027 an - Aktie gibt ab
HelloFresh-Aktie leichter: Ausblick nach Umsatzrückgang bekräftigt
BBVA-Aktie tiefer: Gewinn trotz Ertragswachstum rückläufig
AB InBev-Aktie im Minus: Gewinn vonanhaltend schwacher Bierverkäufe belastet
Suche...
200.- Saxo-Deal

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

230.85
CHF
13.98
CHF
6.44 %
16:56:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 14:57:20

Alphabet C (ex Google) Kaufen

Alphabet C
230.85 CHF 6.44%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet-C-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von 225 auf 340 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Google-Mutter habe auf ganzer Linie überzeugt, schrieb Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausrichtung auf KI-basierte Angebote beflügele sowohl das Suchmaschinengeschäft als auch die Cloud-Sparte. Kurzfristig dürften die hohen Sachinvestitionen belasten, mittelfristig erwartet der Experte aber einen geringeren Anstieg mit positiven Folgen für den freien Barmittelzufluss./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 14:29 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Alphabet C

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Alphabet C-Kurs >5 >10
Fallender Alphabet C-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
Unternehmen:
Alphabet C (ex Google) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 289.49 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 287.92 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse