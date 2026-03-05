Sector Perform von RBC Capital Markets für adidas-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Sector Perform" belassen. Nach dem Ausblick dürften die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau zurückkommen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Damit sieht er eine sauberere Basis für den Sportartikelkonzern.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:42 Uhr in Grün und gewann 4.3 Prozent auf 147.95 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 8.14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 624’788 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 12.5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.04.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

