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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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08.07.2026 12:09:45

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
82.29 CHF -1.16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 72 auf 74 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
74.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
82.14 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9.91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
82.29 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.08%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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