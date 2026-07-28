Zuversicht in Zürich: SLI notiert mittags im Plus

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.56 Prozent höher bei 2’303.88 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.310 Prozent höher bei 2’298.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’291.12 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2’293.07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’305.47 Punkten lag.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 2’268.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’099.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der SLI auf 1’986.50 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7.11 Prozent. Bei 2’321.54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 5.64 Prozent auf 170.35 CHF), Schindler (+ 2.36 Prozent auf 259.80 CHF), Nestlé (+ 1.84 Prozent auf 81.87 CHF), Givaudan (+ 1.58 Prozent auf 3’269.00 CHF) und Geberit (+ 1.58 Prozent auf 525.80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-1.09 Prozent auf 615.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.94 Prozent auf 78.26 CHF), Swiss Re (-0.59 Prozent auf 135.65 CHF), Sonova (-0.28 Prozent auf 217.40 CHF) und Alcon (-0.22 Prozent auf 55.56 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 920’695 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 303.365 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6.80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch