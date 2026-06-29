ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 71 auf 76 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone rechnet mit einem weiteren starken Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Er geht aber nicht von einer neuerlichen Aufstockung der Jahresziele aus. Die bereits erreichte Bewertung sei das entscheidende, das den weiteren Spielraum für die Aktien begrenze./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
76.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
84.78 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10.36%
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Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
84.77 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.35%
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Analyst Name::
George Featherstone
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KGV*:
-
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