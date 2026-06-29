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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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29.06.2026 12:08:00

ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 71 auf 76 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone rechnet mit einem weiteren starken Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Er geht aber nicht von einer neuerlichen Aufstockung der Jahresziele aus. Die bereits erreichte Bewertung sei das entscheidende, das den weiteren Spielraum für die Aktien begrenze./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
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