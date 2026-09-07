NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Bierbrauers von expansivem zu organischem Wachstum sei eine der größten unbemerkt gebliebenen Storys, seit er den Sektor beobachte, schrieb Edward Mundy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Belgier würden zur "Coca-Cola des Biers" - mit Größe, starkem Produktportfolio und verbesserten Marketingfähigkeiten zum Erfolg./rob/ag/zb;