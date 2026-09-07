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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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14.09.2026 07:59:36

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Wandel des Bierbrauers von expansivem zu organischem Wachstum sei eine der größten unbemerkt gebliebenen Storys, seit er den Sektor beobachte, schrieb Edward Mundy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Belgier würden zur "Coca-Cola des Biers" - mit Größe, starkem Produktportfolio und verbesserten Marketingfähigkeiten zum Erfolg./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.92 € 		Abst. Kursziel*:
28.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.66%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
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