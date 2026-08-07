NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie des Bierbrauers um rund zwei Prozent. Grund seien höhere Annahmen für das Wachstum sowie niedrigere nicht wiederkehrende Finanzierungskosten./rob/bek/ag;