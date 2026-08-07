AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
68.14CHF
-1.38CHF
-1.99 %
07.08.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.08.2026 07:09:59
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie des Bierbrauers um rund zwei Prozent. Grund seien höhere Annahmen für das Wachstum sowie niedrigere nicht wiederkehrende Finanzierungskosten./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.18 €
|
Abst. Kursziel*:
9.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.21%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse