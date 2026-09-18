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Investment im Fokus 18.09.2026 19:43:08

Wie viel Verlust eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Chainlink-Einstiegs gewesen.

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Chainlink war gestern vor 5 Jahren 27.69 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 36.11 Chainlink in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Chainlink am 17.09.2026 auf 11.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 411.33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.87 Prozent abgenommen.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 19.09.2025 bei 23.52 USD.

Redaktion finanzen.net

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