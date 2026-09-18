|Investment im Fokus
|
18.09.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Chainlink-Einstiegs gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Chainlink war gestern vor 5 Jahren 27.69 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 36.11 Chainlink in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Chainlink am 17.09.2026 auf 11.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 411.33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.87 Prozent abgenommen.
Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 19.09.2025 bei 23.52 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|66’764.13180
|5.96%
|Handeln
|Vision
|0.03503
|1.68%
|Handeln
|Ethereum
|2’162.56756
|7.17%
|Handeln
|Ripple
|1.15233
|7.75%
|Handeln
|Solana
|93.19427
|11.27%
|Handeln
|Cardano
|0.18479
|10.59%
|Handeln
|Polkadot
|0.94142
|5.37%
|Handeln
|Chainlink
|10.18411
|8.41%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|7.05%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|11.53%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren