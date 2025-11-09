Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Leclanché-Partnerschaft mit Pinnacle International Venture Capital gescheitert
Kryptokurse am Sonntagnachmittag
UPS-Aktie US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
Diese Karriere-Killer stehen einer Beförderung im Weg
Zalando - Vom Startup zur dominierenden E-Commerce-Plattform für Mode
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

09.11.2025 17:23:14

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

Kryptokurse am Sonntagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,23 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:10 103.565,85 US-Dollar wert, nach 102.311,49 US-Dollar am Vortag.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 13,82 EUR beträgt die Performance seit Auflage 49,9 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 1,19 Prozent auf 106,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 105,28 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Ethereum-Kurs 3,20 Prozent stärker bei 3.510,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 3.402,07 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 0,56 Prozent auf 498,94 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 496,14 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,05 Prozent auf 2,309 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,285 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 5,25 Prozent auf 86,11 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 81,82 US-Dollar.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 18,59 Prozent auf 434,87 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 366,70 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -0,34 Prozent auf 5,445 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,464 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1421 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1411 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5687 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,5746 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2833 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,2818 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0081 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0072 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/CHF 83’509.6173 1’815.6723
2.22

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Marineschiffbauer TKMS geht an die Börse
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag im Tiefenrausch

finanzen.net News

Datum Titel
14:12 ROUNDUP: Längster Shutdown der US-Geschichte bremst Luftverkehr aus
15:37 BVB-Aktie: HSV belohnt sich in der Nachspielzeit gegen Dortmund
14:09 China lockert Ausfuhrregeln für Nexperia-Chips nach Europa
14:08 Linnemann und Klüssendorf wollen 'Brücken bauen'
14:07 Rutte will nukleare Fähigkeiten der Nato stärker betonen
14:06 EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel in Kolumbien beginnt
14:05 Defekt am Regierungsflieger: Wadephul muss Südamerika-Reise umplanen
14:04 JU-Chef: Brauchen 'richtige Reformwut'
14:04 Trump droht mit US-Boykott des G20-Gipfels in Südafrika
14:04 ROUNDUP: Automat wird zur Postfiliale: Post stellt Hunderte Anträge