|Transaktion abgeschlossen
|
30.12.2025 20:26:36
Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
Nestlé hat seine restlichen 40 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Herta Foods an den spanischen Partner Casa Tarradellas verkauft.
Über den Kaufpreis wurde laut der Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Das 2019 gegründete Joint Venture zwischen Nestlé und Casa Tarradellas zielte darauf ab, die Marktposition von Herta Foods in Europa zu stärken. Mit dem vollständigen Rückzug von Nestlé übernimmt Casa Tarradellas nun die alleinige Kontrolle über das Unternehmen.
Die Nestlé-Aktie zeigte sich an der SIX letztlich unbewegt bei 78,74 Franken.
ra/to
Vevey (awp)
Weitere Links:
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne. Die US-Börsen notieren kaum verändert. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.