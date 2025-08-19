Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.08.2025 17:23:14

Kryptokurse am Dienstagnachmittag

Kryptokurse am Dienstagnachmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag

Bitcoin ist am Nachmittag 113.786,27 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -2,17 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 116.305,90 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 70,9 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Dienstagnachmittag nach. Um -3,25 Prozent auf 113,84 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 117,66 US-Dollar.

Zudem gibt Ethereum am Dienstagnachmittag nach. Um -2,85 Prozent auf 4.192,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.315,12 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht -2,40 Prozent auf 555,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 569,22 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um -3,81 Prozent auf 2,946 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,062 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Dash-Kurs um -1,53 Prozent auf 21,87 US-Dollar. Am Vortag standen noch 22,21 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Monero bei 269,13 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (279,56 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -2,01 Prozent auf 5,968 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,090 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2015 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,1984 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -2,71 Prozent auf 0,8983 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,9233 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs -3,79 Prozent schwächer bei 0,3987 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,4144 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
