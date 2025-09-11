Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.09.2025 11:41:00

SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran - 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung angestrebt

Die SMG Swiss Marketplace Group treibt ihren vor kurzem angekündigten Börsengang voran.

Zusammen mit der Veröffentlichung des entsprechenden Prospektes startet das Bookbuilding.

Die Aktien der Betreiberin von digitalen Plattformen wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti und Moneyland werden zu 43 bis 46 Franken angeboten, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heisst. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,5 Milliarden Franken.

Angeboten werden 19,6 Millionen bestehende Aktien, die von den bisherigen Eigentümern Mobiliar und Ringier stammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier. Insgesamt könnte der Verkaufserlös rund 1 Milliarde Franken betragen. Der frei handelbare Anteil wird sich damit auf 20 bis 23 Prozent belaufen.

Bereits zugesagt haben zwei Grossinvestoren: Pictet Asset Management und Blackrock kaufen jeweils Aktien im Gesamtwert von 150 Millionen Franken - bis zum oberen Ende der Preisspanne.

Das Bookbuilding läuft bis 18. September. Der erste Handelstag ist für den 19. September vorgesehen, die Aufnahme in den SPI zwei Tage später. Laut jüngsten Angaben werden Goldman Sachs, J.P. Morgan und die UBS den Börsengang als globale Koordinatoren und gemeinsame Konsortialführer begleiten.

Eine Sperrfrist verhindert, dass die verkaufenden Eigentümer in den ersten 180 Tagen weitere Anteile veräussern. Für das Management gilt eine Lock-up-Periode von einem Jahr. Die TX Group als Mitgründerin und grösste Aktionärin beteiligt sich nicht am Verkauf, wie es in der Mitteilung hiess.

SMG wurde 2021 gegründet und erzielte 2024 einen Umsatz von 291 Millionen Franken bei einer Gewinnmarge (bereinigtes EBITDA) von knapp 48 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 162 Millionen Franken, die Marge erhöhte sich auf über 54 Prozent.

Zürich (awp)

