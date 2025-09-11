Swiss Marketplace Group Aktie NET000SMG022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Preisspanne wird ermittelt
|
11.09.2025 11:41:00
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran - 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung angestrebt
Die SMG Swiss Marketplace Group treibt ihren vor kurzem angekündigten Börsengang voran.
Die Aktien der Betreiberin von digitalen Plattformen wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti und Moneyland werden zu 43 bis 46 Franken angeboten, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag heisst. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,5 Milliarden Franken.
Angeboten werden 19,6 Millionen bestehende Aktien, die von den bisherigen Eigentümern Mobiliar und Ringier stammen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier. Insgesamt könnte der Verkaufserlös rund 1 Milliarde Franken betragen. Der frei handelbare Anteil wird sich damit auf 20 bis 23 Prozent belaufen.
Bereits zugesagt haben zwei Grossinvestoren: Pictet Asset Management und Blackrock kaufen jeweils Aktien im Gesamtwert von 150 Millionen Franken - bis zum oberen Ende der Preisspanne.
Das Bookbuilding läuft bis 18. September. Der erste Handelstag ist für den 19. September vorgesehen, die Aufnahme in den SPI zwei Tage später. Laut jüngsten Angaben werden Goldman Sachs, J.P. Morgan und die UBS den Börsengang als globale Koordinatoren und gemeinsame Konsortialführer begleiten.
Eine Sperrfrist verhindert, dass die verkaufenden Eigentümer in den ersten 180 Tagen weitere Anteile veräussern. Für das Management gilt eine Lock-up-Periode von einem Jahr. Die TX Group als Mitgründerin und grösste Aktionärin beteiligt sich nicht am Verkauf, wie es in der Mitteilung hiess.
SMG wurde 2021 gegründet und erzielte 2024 einen Umsatz von 291 Millionen Franken bei einer Gewinnmarge (bereinigtes EBITDA) von knapp 48 Prozent. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 162 Millionen Franken, die Marge erhöhte sich auf über 54 Prozent.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Marketplace Group
Analysen zu Swiss Marketplace Group
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor US-Inflationsdaten: SMI etwas höher -- DAX pendelt um die Nulllinie -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. An den größten Börsen in Asien dominierten die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}