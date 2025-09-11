Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 11.09.2025 09:03:36

Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten: SMI startet etwas höher -- DAX mit leichten Startgewinnen -- Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch

Am heimischen Aktienmarkt ist zum Auftakt nur wenig Bewegung zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt steigt mit einem leichten Plus in den Handel ein. An den grössten Börsen in Asien dominieren die Käufer.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet etwas höher.

Der SMI gewinnt im frühen Verlauf 0,42 Prozent auf 12'269,10 Punkte.

Bei den Nebenwertindizes SPI und SLI zeigt scih nur wenig Bewegung.

Doch vor dem am Nachmittag erwarteten US-Inflationsbericht ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Anleger weit aus dem Fenster lehnen. Daher dürfte es wohl bis zu den US-Daten ruhig bleiben.

Dass die Leitzinsen gesenkt werden, gilt als so gut wie sicher. Nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise vom Vortag und den schwachen Daten vom Arbeitsmarkt seien die Spekulationen gestiegen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen kommende Woche möglicherweise noch etwas stärker senken könnte als erwartet. Sollte die Inflationsrate nun aber deutlich tiefer als erwartet ausfallen, könnte es gar eine grosse Zinssenkung von 50 Basispunkten geben, meinte ein Marktanalyst. Weniger Einfluss haben dürfte heute die Europäische Zentralbank. Diese dürfte um 14.15 Uhr mitteilen, dass sie den Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent belässt. Allerdings könnte die Regierungskrise in Frankreich noch ein Thema für die EZB werden, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Auftakt am Donnerstag leicht aufwärts.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 23'654,93 Punkten in den Handel ein.

Mit der Zinsentscheidung der EZB und den US-Verbraucherpreisen stehen die wichtigsten Daten der Woche am frühen Nachmittag an. Von der EZB werden die Leitzinsen unverändert erwartet. Eher warten Marktteilnehmer auf die begleitenden Kommentare, vor allem zu den inflationstreibenden Folgen der US-Zölle. Die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag runden dann das Bild zur Inflation in den USA ab, bevor kommende Woche die Sitzung der Fed ansteht. Nach den überraschend schwachen Erzeugerpreisen (PPI) vom Vortag gilt eine Senkung um 25 Basispunkte als sicher. Viele Strategen warnen jedoch, danach gleich auf den Beginn eines ganzen Zinssenkungszyklus zu schliessen, wie ihn die US-Bond-Märkte bereits einpreisten.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,48 Prozent höher bei 45'491,10 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 21'886,06 Zählern.

Nach der Bekanntgabe aktueller US-Preisdaten ging es an der Wall Street am Mittwoch ruhig zu. Auf künstliche Intelligenz (KI) ausgerichtete Technologiewerte konnten nur zeitweise von einem erwarteten Kursfeuerwerk von Oracle beflügelt werden. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu. Volkswirte hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, sank ebenfalls deutlich auf 2,8 Prozent. Erwartet wurde eine Rate von 3,5 Prozent. Die Erzeugerpreise beeinflussen die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich höher.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 1,19 Prozent auf 44'358,84 Punkte und erreichte ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich um 1,29 Prozent auf 3'861,53 Indexpunkte.

Etwas schwächer präsentiert sich gegen den Trend der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,30 Prozent auf 26'122,92 Punkte einbüsst.

Der japanische Markt markiert neue Allzeithochs mit der Spekulation auf höhere Staatsausgaben unter einer neuen Regierungsspitze. An der Wall Street hatten der S&P-500 und der technologielastige NASDAQ Composite/a> am Vortag zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs markiert, mit dem Rückenwind der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommen Wochen. Dazu trugen Erzeugerpreise bei, die einen schwächeren Anstieg gezeigt hatten, als erwartet.

Am Berichtstag stehen die US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Sie dürften mit Argusaugen beobachtet werden, müssten aber wohl schon sehr stark von der Prognose nach oben abweichen, um die aktuelle Zinssenkungsspekulation noch wesentlich zu beeinflussen. Eher könnte eine moderater als erwartet ausfallende Teuerung noch die Spekulation anheizen, dass möglicherweise sogar ein grosser Zinsschritt nach unten kommen könnte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

