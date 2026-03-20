Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Freitagshandels

Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.96 Prozent tiefer bei 45’577.47 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18.086 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.246 Prozent höher bei 46’134.87 Punkten in den Handel, nach 46’021.43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46’068.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45’369.39 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2.42 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 49’625.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 48’134.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der Dow Jones mit 41’953.32 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.80 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50’512.79 Punkten. 45’369.39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 1.01 Prozent auf 49.98 USD), Visa (+ 0.64 Prozent auf 301.62 USD), Goldman Sachs (+ 0.50 Prozent auf 813.53 USD), Walt Disney (+ 0.31 Prozent auf 99.51 USD) und Salesforce (+ 0.20 Prozent auf 195.38 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-3.43 Prozent auf 241.77 USD), Honeywell (-3.29 Prozent auf 221.50 USD), NVIDIA (-3.28 Prozent auf 172.70 USD), Boeing (-3.01 Prozent auf 195.12 USD) und Sherwin-Williams (-2.21 Prozent auf 303.53 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 70’807’235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.750 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10.07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch