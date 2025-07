Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.03 Prozent tiefer bei 3’867.72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 642.993 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.328 Prozent stärker bei 3’920.64 Punkten, nach 3’907.83 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’939.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3’867.17 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.184 Prozent abwärts. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 3’877.21 Punkten. Der TecDAX wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, mit 3’634.79 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, wurde der TecDAX mit 3’358.84 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 12.54 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 2.19 Prozent auf 21.46 EUR), HENSOLDT (+ 1.89 Prozent auf 94.40 EUR), AIXTRON SE (+ 1.13 Prozent auf 15.25 EUR), Nemetschek SE (+ 1.00 Prozent auf 130.70 EUR) und IONOS (+ 0.97 Prozent auf 41.55 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Elmos Semiconductor (-7.07 Prozent auf 88.00 EUR), Siltronic (-4.23 Prozent auf 38.46 EUR), Siemens Healthineers (-3.86 Prozent auf 47.58 EUR), EVOTEC SE (-3.09 Prozent auf 7.15 EUR) und SMA Solar (-3.07 Prozent auf 20.18 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’708’913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 294.644 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 9.15 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

