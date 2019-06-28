|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 09:51:48
EVOTEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Die strategische Neuausrichtung des Biotech-Konzerns müsse mit Blick auf breit angelegtes Wachstum erst noch Wirkung zeigen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
EVOTEC SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
9.70 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.78 €
Abst. Kursziel*:
43.07%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
45.21%
Analyst Name::
Christian Ehmann
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu EVOTEC SE
10:06
|Schwache Nachfrage belastet Evotec - Management: Sind auf richtigem Weg (AWP)
09:29
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
07:36