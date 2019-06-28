Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’123 0.3%  SPI 16’797 0.4%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’581 0.4%  Euro 0.9365 0.0%  EStoxx50 5’318 0.5%  Gold 3’532 -0.1%  Bitcoin 89’212 -0.4%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp RWE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Holcim-Aktie aber freundlich: Kantonsgericht Zug berät über Klage wegen Klimaschäden
SGS-Aktie profitiert: Übernahme von Fulcrum Robotics
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
Suche...
200.- Saxo-Deal

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

26.96
CHF
0.26
CHF
0.97 %
28.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2025 07:27:55

EVOTEC SE Outperform

EVOTEC
5.51 CHF -4.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,90 auf 11,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die so wichtige Markterholung sei zwar ungewiss, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Gleichzeitig erhalte der Wirkstoffforscher allerdings viel Bestätigung großer Pharmakonzerne und setze seinen Strategiewechsel rasch um. Weston sieht immenses, verborgenes Wertpotenzial. Der Deal mit Sandoz erscheint ihm bislang fair./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11.20 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.84 € 		Abst. Kursziel*:
91.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.51%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?