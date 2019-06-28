|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,90 auf 11,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die so wichtige Markterholung sei zwar ungewiss, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Gleichzeitig erhalte der Wirkstoffforscher allerdings viel Bestätigung großer Pharmakonzerne und setze seinen Strategiewechsel rasch um. Weston sieht immenses, verborgenes Wertpotenzial. Der Deal mit Sandoz erscheint ihm bislang fair./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
11.20 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.84 €
|
Abst. Kursziel*:
91.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.51%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
02.09.25
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
02.09.25
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der EVOTEC SE-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.08.25
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.08.25