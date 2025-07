FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Fynn Scherzler bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Stellung zum Verkauf eines Standort im französischen Toulouse an Sandoz. Dieser Schritt sei eine Überraschung. Das Unternehmen sehe darin einen Meilenstein im Rahmen der Strategie, das Geschäftsmodell zu verschlanken. Die Transaktion solle den Umsatzmix, die Gewinnmargen und die Kapitaleffizienz unmittelbar verbessern./tih/he;