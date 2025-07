NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec angesichts des Verkaufs eines französischen Standorts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Die Ankündigung stehe im Einklang mit der im April angekündigten Strategie, die auf ein schlankeres Geschäftsmodell abziele, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es handele sich um eine logische Weiterentwicklung, da der Standort im Zuge einer Partnerschaft seit Juli 2024 ausschließlich dem Käufer Sandoz gewidmet sei./rob/tih/nas;