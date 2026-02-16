Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langwieriger Deal
|
16.02.2026 11:03:00
Zurich-Aktie fester: Mehr Zeit für Beazley-Übernahme erhalten
Die Zurich-Gruppe erhält für die Vorbereitungen der möglichen Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley mehr Zeit.
Neu sei die Zurich dazu verpflichtet, den Aktionärinnen und Aktionären von Beazley bis spätestens am 4. März eine verbindliche Absicht zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots vorzulegen, hiess es. Ursprünglich hatte die Zurich dazu bis zum (heutigen) Montag Zeit gehabt. Derzeit würden die beiden Parteien die Bedingungen einer möglichen Übernahme von Beazley ausarbeiten, hiess es.
Die Frist basiert auf der sogenannten PUSU-Deadline ("Put Up or Shut Up") der britischen Aufsichtsbehörde für Unternehmensübernahmen. Sie verpflichtet einen potenziellen Käufer, bis zu einem festgelegten Termin entweder ein verbindliches Übernahmeangebot vorzulegen oder sich aus dem Bieterverfahren zurückzuziehen.
Prüfung läuft planmässig
Anfang Februar hatten sich Zurich und der Verwaltungsrat von Beazley im Grundsatz über die finanziellen Rahmenbedingungen für ein Kaufangebot geeinigt. Der Schweizer Versicherungskonzern nahm daraufhin die Arbeiten zur Due-Diligence-Prüfung in Angriff. Diese verlaufen laut der Mitteilung planmässig.
Zurich bietet je Beazley-Aktie 1310 britische Pence in bar. Mit der zu erwartenden Dividendenzahlung beträgt der Gesamtwert des Angebots laut früheren Angaben 1335 Pence je Aktie oder total rund 8,0 Milliarden Pfund. Eine erste Offerte von 1280 Pence je Aktie hatte der Verwaltungsrat von Beazley als zu tief zurückgewiesen.
Gemeinsam mit den Briten will Zurich-Chef Mario Greco einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden US-Dollar betragen.
mk/toIm SIX-Handel am Montag gewinnt die Zurich-Aktie zeitweise 1,49 Prozent auf 560,22 Franken.
mk/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
10:45
|Zurich erhält im Beazley-Übernahmeprozedere mehr Zeit (AWP)
|
10:02
|SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
09:16
|Zurich und Beazley verlängern Frist für Übernahme (Dow Jones)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)