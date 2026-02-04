Zurich-Aktie springt an: Beazley-Offerte angehoben - Einigung mit Verwaltungsrat

Sie hebt den Preis erneut an und erhält dafür Unterstützung vonseiten des Verwaltungsrats der Briten.

Zurich und der Verwaltungsrat von Beazley hätten sich im Grundsatz über die finanziellen Bedingungen zu einem allfälligen Kaufangebot an die Beazley-Aktionärinnen und -Aktionäre geeinigt, heisst es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Neu bietet die Zurich gesamthaft 1335 britische Pence je Beazley-Aktie. Dieser Preis setze sich aus einer Barofferte von 1310 Pence und einer Beazley-Dividende zusammen. Dieses Angebot bewerte Beazley Insurance mit rund 8,0 Milliarden Pfund, hiess es weiter.

Zuletzt hatte sich der Verwaltungsrat von Beazley kritisch zu den Avancen der Zurich geäussert und das Angebot als zu tief zurückgewiesen. Mitte Januar hatte die Zurich je Beazley-Aktie einen Preis von 1280 Pence je Aktie geboten.

Mit Beazley will Zurich das Geschäft mit Spezialversicherungen weltweit ausbauen. Gemeinsam würden die beiden Gruppen in der Spezialversicherung ein Prämienvolumen von rund 15 Milliarden US-Dollar erzielen. Dieser Bereich der Zurich brachte zuletzt im Jahr 2024 allein Prämieneinnahmen von rund 9 Milliarden Dollar auf die Waage.

Neues Angebot treibt Zurich-Aktie!

Die Zurich-Aktie rückt am Mittwoch in einem tiefer tendierenden Gesamtmarkt vor. Der Versicherungskonzern hat kurz vor Börsenstart das Angebot für den britischen Spezialversicherer Beazley angehoben. Analysten bewerten den geplanten Ausbau in diesem Bereich grundsätzlich positiv. Zudem war zuletzt spekuliert worden, dass die Preisaufbesserung höher ausfallen könnte.

Die Zurich-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,55 Prozent höher bei 565,00 Franken. Zudem notiert die Beazley-Aktie an der Londoner Börse stellenweise 8,68 Prozent höher bei 12,61 Pfund. Sie rücken damit näher in Richtung des jüngst abgegebenen Preisgebots.

Denn neu bietet Zurich je Beazley-Aktie 1310 britische Pence in bar, wobei die Beazley-Aktionäre auch noch in den Genuss einer Dividendenzahlung ihres Unternehmens von voraussichtlich 25 Pence je Titel kommen dürften. Damit würde sich der Gesamtwert des Angebots auf 1335 Pence belaufen, wie Zurich am Mittwoch mitteilte.

Auch hat der Verwaltungsrat von Beazley laut der Mitteilung seine bislang ablehnende Haltung zu den Zurich-Avancen abgelegt und in Aussicht gestellt, die jüngste Offerte den Aktionärinnen und Aktionären unter den gegebenen finanziellen Bedingungen womöglich zur Annahme zu empfehlen. Noch ist die Transaktion nicht in trockenen Tüchern. Die Zurich nimmt nun die Arbeiten zur Due Diligence in Angriff.

In den Medien war bereits darüber spekuliert worden, dass die Zurich den Angebotspreis erhöhen dürfte, um die Gunst des Verwaltungsrats und der Aktionäre zu gewinnen. Marktbeobachter gingen gar von einer Aufbesserung der Offerte um bis zu 10 Prozent aus, was eine Erhöhung auf über 1400 Pence je Beazley-Aktie bedeutet hätte. Soweit ist es nun nicht gekommen.

Derweil hatten sich Analysten bereits vor rund zwei Wochen bei der Vorlage des letzten Angebots positiv zu den Plänen der Zurich geäussert. Mit Beazley könne die Zurich in der Spezialversicherung zu einem der weltweit grössten Anbieter aufsteigen. Mit Blick auf die damit verbundenen Wachstumschancen und die in diesem Geschäft attraktiven Margen sei dies für die Zurich "vorteilhaft", hatte ein Analyst kommentiert.

Das Interesse der Zurich an Beazley sei "strategisch sinnvoll", hatte ein anderer Analyst den geplanten Kauf bewertet. Beazley sei etwa mit Blick auf das Cyberversicherungsgeschäft und die Verbindungen mit dem Lloyds-Konzern ein attraktives Übernahmeziel.

mk/cg

Zürich (awp)