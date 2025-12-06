Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Meinungen 06.12.2025 13:33:00

Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

So geht es mit der Zalando-Aktie Experten zufolge weiter.

Die Zalando-Aktie wurde im November 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.

13 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Zalando auf 23,20 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--20.11.2025
UBS AG42,00 EUR81,0320.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)53,00 EUR128,4510.11.2025
Deutsche Bank AG33,00 EUR42,2410.11.2025
RBC Capital Markets36,00 EUR55,1710.11.2025
Barclays Capital28,00 EUR20,6907.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.44,00 EUR89,6607.11.2025
Deutsche Bank AG33,00 EUR42,2407.11.2025
UBS AG42,00 EUR81,0307.11.2025
JP Morgan Chase & Co.32,00 EUR37,9307.11.2025
UBS AG43,00 EUR85,3406.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.43,00 EUR85,3406.11.2025
JP Morgan Chase & Co.32,00 EUR37,9306.11.2025
Warburg Research52,00 EUR124,1406.11.2025
Deutsche Bank AG33,00 EUR42,2406.11.2025
Jefferies & Company Inc.31,00 EUR33,6206.11.2025
RBC Capital Markets40,00 EUR72,4106.11.2025

Redaktion finanzen.ch

