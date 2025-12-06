Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
06.12.2025 13:33:00
Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten
So geht es mit der Zalando-Aktie Experten zufolge weiter.
Die Zalando-Aktie wurde im November 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.
13 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 38,56 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Zalando auf 23,20 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|UBS AG
|42,00 EUR
|81,03
|20.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|53,00 EUR
|128,45
|10.11.2025
|Deutsche Bank AG
|33,00 EUR
|42,24
|10.11.2025
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|55,17
|10.11.2025
|Barclays Capital
|28,00 EUR
|20,69
|07.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|44,00 EUR
|89,66
|07.11.2025
|Deutsche Bank AG
|33,00 EUR
|42,24
|07.11.2025
|UBS AG
|42,00 EUR
|81,03
|07.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|37,93
|07.11.2025
|UBS AG
|43,00 EUR
|85,34
|06.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|43,00 EUR
|85,34
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|37,93
|06.11.2025
|Warburg Research
|52,00 EUR
|124,14
|06.11.2025
|Deutsche Bank AG
|33,00 EUR
|42,24
|06.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|31,00 EUR
|33,62
|06.11.2025
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|72,41
|06.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
