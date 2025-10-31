adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht.

Die adidas-Aktie wies um 17:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2.2 Prozent auf 163.80 EUR abwärts. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 625’479 adidas-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2025 30.2 Prozent.

