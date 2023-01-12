Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
100.00CHF
-3.45CHF
-3.33 %
12.01.2023
SWX
10.11.2025 11:15:57
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe im dritten Quartal eine überraschend starke Umsatzentwicklung in einem schwierigen europäischen Konsumumfeld gezeigt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im vergangenen Monat habe die Aktie trotz weiterhin erfüllter Investorenerwartungen deutlich verloren und bleibe günstig bewertet./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.85 €
|
Abst. Kursziel*:
44.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.41%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
