Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
10.12.2025 17:58:26
XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.
Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0.50 Prozent auf 3’566.02 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 560.638 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.079 Prozent auf 3’580.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’583.79 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’560.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’588.35 Punkten lag.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’496.69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’600.35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der TecDAX mit 3’552.26 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 8.04 Prozent auf 28.50 EUR), SMA Solar (+ 4.27 Prozent auf 37.10 EUR), EVOTEC SE (+ 2.47 Prozent auf 5.23 EUR), Nagarro SE (+ 2.10 Prozent auf 77.75 EUR) und PNE (+ 1.83 Prozent auf 10.04 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Elmos Semiconductor (-4.46 Prozent auf 96.30 EUR), Infineon (-2.12 Prozent auf 36.71 EUR), HENSOLDT (-2.09 Prozent auf 72.50 EUR), Siemens Healthineers (-1.85 Prozent auf 42.99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.79 Prozent auf 42.84 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’244’719 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 239.218 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
17:58
|XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
14:09
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell (EQS Group)
|
14:09
|EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf (EQS Group)
|
11:39
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE opens new development site in Brno, Czechia, and strengthens global R&D network for innovative future projects (EQS Group)
|
11:39
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE eröffnet neuen Entwicklungsstandort in Brünn, Tschechien und stärkt globales R&D Netzwerk für innovative Zukunftsprojekte (EQS Group)
Analysen zu TeamViewer
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc
inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3’566.02
|-0.50%
Börse aktuell - Live TickerWarten auf US-Zinsentscheid: SMI und DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch abwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.