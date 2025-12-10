Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Blick 10.12.2025 17:58:26

XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende

XETRA-Handel TecDAX fällt zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsende.

TeamViewer
5.22 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0.50 Prozent auf 3’566.02 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 560.638 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.079 Prozent auf 3’580.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’583.79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’560.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’588.35 Punkten lag.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’496.69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’600.35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wurde der TecDAX mit 3’552.26 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 8.04 Prozent auf 28.50 EUR), SMA Solar (+ 4.27 Prozent auf 37.10 EUR), EVOTEC SE (+ 2.47 Prozent auf 5.23 EUR), Nagarro SE (+ 2.10 Prozent auf 77.75 EUR) und PNE (+ 1.83 Prozent auf 10.04 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Elmos Semiconductor (-4.46 Prozent auf 96.30 EUR), Infineon (-2.12 Prozent auf 36.71 EUR), HENSOLDT (-2.09 Prozent auf 72.50 EUR), Siemens Healthineers (-1.85 Prozent auf 42.99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.79 Prozent auf 42.84 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’244’719 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 239.218 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

