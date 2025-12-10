Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Fokus 10.12.2025 17:58:26

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der SDAX bewegte sich heute kaum.

Der SDAX schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 16’826.05 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 83.976 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.063 Prozent tiefer bei 16’847.13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16’857.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16’870.59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’775.91 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0.792 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der SDAX auf 15’982.12 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’535.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, bewegte sich der SDAX bei 14’120.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21.16 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’183.63 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PATRIZIA SE (+ 10.93 Prozent auf 8.22 EUR), SMA Solar (+ 4.27 Prozent auf 37.10 EUR), JOST Werke (+ 3.47 Prozent auf 53.60 EUR), EVOTEC SE (+ 2.47 Prozent auf 5.23 EUR) und Hypoport SE (+ 2.38 Prozent auf 129.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Elmos Semiconductor (-4.46 Prozent auf 96.30 EUR), Formycon (-3.75 Prozent auf 23.10 EUR), Dürr (-2.80 Prozent auf 20.85 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2.35 Prozent auf 1.91 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.74 Prozent auf 38.32 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 864’954 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7.276 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.69 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.33 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

