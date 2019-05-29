|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 11:04:06
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
30.07 CHF -23.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nicole Winkler kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nachlassende Auftragseingänge, die mit einer Sättigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und den Trends in China zu tun hätten. Die Auftragsbestände stützten das laufende Jahr, doch mit Blick auf 2026 müsste all das noch Gestalt annehmen./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.06 €
|
Abst. Kursziel*:
60.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.69%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|EQS-News: SUSS schliesst erstes Halbjahr mit deutlichem Umsatzwachstum ab (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth (EQS Group)
|
06.08.25