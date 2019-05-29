SUSS MicroTec 30.07 CHF -23.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nicole Winkler kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nachlassende Auftragseingänge, die mit einer Sättigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und den Trends in China zu tun hätten. Die Auftragsbestände stützten das laufende Jahr, doch mit Blick auf 2026 müsste all das noch Gestalt annehmen./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



