SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Neutral
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.65%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
02.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
02.10.25
|TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|07:53
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:53
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|18.03.24
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07:53
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|11.38
|-2.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|07:54
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|07:54
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:53
|
UBS AG
SUSS MicroTec Neutral
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:52
|
UBS AG
Infineon Buy
|07:52
|
UBS AG
ASML NV Buy