Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Experteneinschätzungen
|
31.10.2025 22:30:39
Wie Experten die Oracle-Aktie im Oktober einstuften
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Oracle-Aktie im vergangenen Monat.
15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Oracle veröffentlicht.
10 Experten raten die Oracle-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 356,60 USD. Dies kommt einem Anstieg von 93,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 262,61 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|380,00 USD
|44,70
|21.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|306,00 USD
|16,52
|20.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|52,32
|17.10.2025
|RBC Capital Markets
|310,00 USD
|18,05
|03.10.2025
|RBC Capital Markets
|310,00 USD
|18,05
|01.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20:27
|Oracle Aktie News: Oracle am Freitagabend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29