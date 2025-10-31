Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experteneinschätzungen 31.10.2025 22:30:39

Wie Experten die Oracle-Aktie im Oktober einstuften

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Oracle-Aktie im vergangenen Monat.

15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Oracle veröffentlicht.

10 Experten raten die Oracle-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Oracle mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 356,60 USD. Dies kommt einem Anstieg von 93,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Oracle-Aktie von 262,61 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG380,00 USD44,7021.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)306,00 USD16,5220.10.2025
Jefferies & Company Inc.400,00 USD52,3217.10.2025
RBC Capital Markets310,00 USD18,0503.10.2025
RBC Capital Markets310,00 USD18,0501.10.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com