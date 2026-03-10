Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’173 1.3%  SPI 18’262 1.7%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’958 2.3%  Euro 0.9040 0.0%  EStoxx50 5’838 2.7%  Gold 5’193 0.9%  Bitcoin 55’052 3.4%  Dollar 0.7756 -0.2%  Öl 91.8 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
Partners Group-Aktie tiefer: Kräftige Gewinnsteigerung in 2025
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Bist du bereit für den Traders Cup 2026? Beweise dein Trading-Talent, lerne neue Strategien und sichere dir exklusive Preise!
UBS-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet
Suche...
eToro entdecken

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 09:42:36

VW-Chef Blume verdient weniger

Volkswagen
83.39 CHF 3.53%
Kaufen Verkaufen

WOLFSBURG (awp international) - Der Gewinneinbruch bei VW und Porsche AG lässt auch den Verdienst von Konzernchef Oliver Blume schrumpfen. Einschliesslich Altersvorsorge und variabler Vergütung für mehrere Jahre erhielt er im vergangenen Jahr 7,4 Millionen Euro, wie auf dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Im Jahr zuvor waren es noch rund drei Millionen Euro mehr gewesen, die Blume von VW und Porsche zusammen bekommen hatte.

Bestbezahlter VW-Manager war dagegen auch 2025 erneut Blumes Vorgänger Herbert Diess. Einschliesslich Altersvorsorge und variabler Vergütung kam er 2025 auf 9 Millionen Euro. Diess musste den Posten zwar 2022 an Blume abgeben und war aus der Konzernspitze ausgeschieden. Er stand aber weiter bei VW auf der Gehaltsliste. Erst im Oktober 2025 ging er in den Ruhestand.

Gründe für den Rückgang bei Blumes Bezügen war vor allem eine Bonuskürzung bei VW und der komplette Ausfall der variablen Vergütung bei Porsche. Blume war bis Ende 2025 Chef beider Unternehmen. Seit 1. Januar ist er nur noch VW-Chef./fjo/DP/men

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?