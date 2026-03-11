Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine optimistischere Einschätzung, schrieb Patrick Hummel in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen vom Dienstagnachmittag. Er sieht den Ausblick des Autobauers auf 2026 nicht als konservativ und senkte seine operativen Ergebnisschätzungen. Das Nordamerikageschäft dürfte bis auf Weiteres eine Belastung bleiben und der zunehmende Wettbewerb in Europa die Preise noch stärker als angenommen unter Druck setzen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 11:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.6 Prozent auf 91.70 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265’554 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 11.4 Prozent. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.04.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

