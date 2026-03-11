Asiens Börsen überwiegend fester -- SMI schliesst freundlich -- DAX beendet Handel kräftig im Plus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an.

So eröffnete der SMI bereits höher und stand auch anschliessend im Plus. Sein Schlussstand: 13'065,19 (+0,50 Prozent).

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legten teils kräftig zu. Sie beendeten den Handel 0,88 Prozent fester bei 18'122,21 Stellen bzw. 0,61 Prozent stärker bei 2'076,24 Einheiten.

Aussagen von US-Präsident Trump zum möglicherweise baldigen Ende des Iran-Kriegs sorgten laut Händlern für Hoffnung an den Finanzmärkten weltweit. Die militärischen Ziele seien grösstenteils erreicht worden und der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan", so Trump. In unmittelbarer Folge zogen die US-Märkte deutlich an und auch die Börsen in Asien legten zu.

Auch am Energiemarkt kam es nach diesen Äusserungen zu einer Entspannung. Hier halfen auch Überlegungen der G7, notfalls die strategischen Reserven freizugeben. "Insgesamt wird der Handel weiter volatil bleiben", warnt allerdings ein Händler vor zu viel Euphorie. Denn weder wisse man, wann der Konflikt wirklich endet noch ob die Ölpreise rasch wieder auf Vorkriegsniveau zurückfallen werden. Zunächst werde aber immerhin etwas "Druck aus dem Kessel" genommen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger am Dienstag beherzt zu.

So startete der DAX bereits deutlich fester und blieb auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich mit einem kräftigen Plus von 2,39 Prozent bei 23'968,63 Punkten aus dem Handel.

Ein Fünkchen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine schwungvolle Erholung beschert. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sorgten dafür, dass sich der DAX von seinem Tief seit Mai 2025 erholen konnte. Der Leitindex bewegte sich dabei auch im Fahrwasser deutlich gesunkener Ölpreise. Zeitweise schaffte er es sogar zurück über die 24'000-Punkte-Marke, wo die Risikobereitschaft der Anleger dann aber jeweils an ihre Grenzen stiess.

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", wurde Trump vom US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview zitiert. Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan". Der US-Präsident legte sich aber nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest.

Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt am Dienstag erst einmal verdaut. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb der Marktbeobachter Timo Emden.

Wie sich der Iran-Konflikt weiterentwickelt, bleibt nach Einschätzung der Experten von Oddo BHF jedoch offen. Laurent Denize von der Investmentbank betont aber, dass die historische Erfahrung dafür spreche, dass der Einfluss militärischer Auseinandersetzungen auf die Aktienmärkte oft nur von begrenzter Dauer sei. Langfristig orientierte Anleger könnten Chancen nutzen, die sich aus volatilen Marktbewegungen wie am Vortag ergeben.

WALL STREET

An den US-Börsen war am Dienstag wenig Bewegung zu sehen.

Der Dow Jones ging mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 47'706,51 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite schloss daneben 0,01 Prozent fester bei 22'697,10 Zählern.

An den US-Börsen habe die Anleger nach der Vortageserholung wieder vorsichtig agiert. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, wonach der Krieg im Nahen Osten "so gut wie beendet" sei, hatte am Montag noch für deutliche Kursgewinne gesorgt. Doch nun überwog am Markt diesbezüglich wieder die Skepsis; immerhin dämpften die stark sinkenden Ölpreise etwas die jüngst wieder hochgekochten Inflationssorgen.

Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research schrieb mit Blick auf ein eventuell baldiges Ende des Kriegs: Trump habe das Ziel ausgegeben, den Iran zu entwaffnen. Dazu müsse das Nuklear- und Raketenprogramm des Landes beendet werden, die Kriegsflotte an die Leine gelegt und die Unterstützung terroristischer Gruppen eingestellt werden. "Diese Ziele sind bislang kaum erreicht worden", lautet Gertkens Fazit.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch überwiegend grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:54 Uhr) einen Gewinn von 1,53 Prozent bei 50'078,65 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,04 Prozent auf 4'124,50 Zähler.

In Hongkong gibt dagegen der Hang Seng um 0,22 Prozent auf 25'901,78 Zähler ab.

Getragen werde die fortgesetzte Erholung von den weiter nachgebenden Ölpreisen, heisst es aus dem Handel. Allerdings seien Zweifel an einem baldigen Ende des Iran-Kriegs keineswegs ausgeräumt.

Am Montag waren die Ölpreise vor dem Hintergrund des Krieges drastisch gestiegen, was Inflationssorgen schürte und die Börsen auf Talfahrt schickte, ehe US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg sei "sehr bald" beendet, eine Tendenzwende einläutete. Aktuell trägt ein Bericht des Wall Street Journal zur Beruhigung bei, wonach die Internationale Energieagentur die bisher grösste Freigabe von Reserven plant, um Lieferunterbrechungen gegenzusteuern. Unterdessen hat der Iran Vertretern der US-Regierung zufolge Minen in der Strasse von Hormus verlegt, einen wichtigen Transportweg für Öl.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires