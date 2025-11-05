Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|
05.11.2025 11:22:44
Vonovia SE-Analyse: Vonovia SE-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Vonovia SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Charles Boissier genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:06 Uhr ging es um 0.3 Prozent auf 25.51 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 45.04 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’182’547 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 13.0 Prozent abwärts. Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
