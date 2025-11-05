DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2
05.11.2025 11:29:00
DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Neue Stammaktien ausgegeben
Die DroneShield-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen deutlichen Kursrückgang. Das Unternehmen veröffentlichte eine Mitteilung zur Ausgabe von mehr als 31 Millionen neuer Aktien.
• Aktie schloss Handelstag in Sydney mit kräftigem Minus ab
• Analysten sehen weiter deutliches Aufwärtspotenzial
Mitteilung zur Aktienausgabe
DroneShield veröffentlichte heute eine Cleansing Notice gemäss Section 708A(5)(E) des Corporations Act bezüglich der Ausgabe von 31'161'833 voll eingezahlten Stammaktien.
Das Unternehmen erklärte, die Aktien seien ohne Offenlegung gegenüber Investoren gemäss Part 6D.2 des Corporations Act ausgegeben worden. Weiterhin bestätigte DroneShield, dass es die Bestimmungen von Chapter 2M sowie Section 674 und 674A des Corporations Act eingehalten habe. Zum Zeitpunkt der Mitteilung gäbe es keine ausgeschlossenen Informationen im Sinne des Gesetzes.
DroneShield ist auf KI-basierte Plattformen zur Abwehr von Drohnen (Counter-UAS) und autonomen Systemen spezialisiert und beliefert unter anderem das Militär, Geheimdienste, Regierungen und Betreiber kritischer Infrastruktur.
So reagiert die DroneShield-Aktie
Die Aktie des Unternehmens verlor am heutigen Handelsende an der Börse in Sydney letztlich 7,45 Prozent und schloss bei 3,85 AUD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch: Laut TipRanks liegen zwei Ratings vor, die beide eine Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,20 AUD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 35,06 Prozent gegenüber dem heutigen Schlusskurs entspricht. Die Einstufungen wurden jedoch vor der Kapitalmassnahme vorgenommen, sodass abzuwarten bleibt, wie die Analysten nun reagieren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu DroneShield Ltd
|
04.11.25
|DroneShield-Aktie springt an: Analystenstimmung von Grossauftrag angetrieben (finanzen.ch)
|
31.10.25
|DroneShield-Aktie im Oktober unter Druck: Gründe für den Kursrückgang (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Trotz starkem Umsatz: DroneShield-Aktie verliert an Schwung (finanzen.ch)
|
29.10.25
|DroneShield-Aktie auf Talfahrt: Korrekturmodus nach der extremen Rally? (finanzen.ch)
|
28.10.25
|DroneShield-Aktie: Boom oder Flaute? (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Neue Airport-Sicherheit: DroneShield-Aktie fällt trotzdem (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten? (finanzen.ch)
|
20.10.25
|DroneShield-Aktie unter Druck trotz Rekordquartal (finanzen.ch)
Analysen zu DroneShield Ltd
