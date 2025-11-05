Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.1%  SPI 17’007 -0.2%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’771 -0.7%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’617 -0.8%  Gold 3’967 0.9%  Bitcoin 82’620 0.3%  Dollar 0.8116 0.2%  Öl 64.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Neue Stammaktien ausgegeben
Rheinmetall und Leonardo sichern sich ihren ersten gemeinsamen Auftrag - Aktie in Rot
Übernahme bringt Ahold Delhaize Wachstumsimpulse - Aktie profitiert
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
Suche...
200.- Saxo-Deal

DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kapitalmassnahme 05.11.2025 11:29:00

DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Neue Stammaktien ausgegeben

DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Neue Stammaktien ausgegeben

Die DroneShield-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag einen deutlichen Kursrückgang. Das Unternehmen veröffentlichte eine Mitteilung zur Ausgabe von mehr als 31 Millionen neuer Aktien.

DroneShield
2.08 CHF -7.26%
Kaufen Verkaufen
• DroneShield gab Ausgabe von 31'161'833 neuen Stammaktien bekannt
• Aktie schloss Handelstag in Sydney mit kräftigem Minus ab
• Analysten sehen weiter deutliches Aufwärtspotenzial

Mitteilung zur Aktienausgabe

DroneShield veröffentlichte heute eine Cleansing Notice gemäss Section 708A(5)(E) des Corporations Act bezüglich der Ausgabe von 31'161'833 voll eingezahlten Stammaktien.

Das Unternehmen erklärte, die Aktien seien ohne Offenlegung gegenüber Investoren gemäss Part 6D.2 des Corporations Act ausgegeben worden. Weiterhin bestätigte DroneShield, dass es die Bestimmungen von Chapter 2M sowie Section 674 und 674A des Corporations Act eingehalten habe. Zum Zeitpunkt der Mitteilung gäbe es keine ausgeschlossenen Informationen im Sinne des Gesetzes.

DroneShield ist auf KI-basierte Plattformen zur Abwehr von Drohnen (Counter-UAS) und autonomen Systemen spezialisiert und beliefert unter anderem das Militär, Geheimdienste, Regierungen und Betreiber kritischer Infrastruktur.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Die Aktie des Unternehmens verlor am heutigen Handelsende an der Börse in Sydney letztlich 7,45 Prozent und schloss bei 3,85 AUD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch: Laut TipRanks liegen zwei Ratings vor, die beide eine Kaufempfehlung ("Buy") aussprechen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,20 AUD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 35,06 Prozent gegenüber dem heutigen Schlusskurs entspricht. Die Einstufungen wurden jedoch vor der Kapitalmassnahme vorgenommen, sodass abzuwarten bleibt, wie die Analysten nun reagieren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DroneShield-Aktie im Oktober unter Druck: Gründe für den Kursrückgang
Trotz starkem Umsatz: DroneShield-Aktie verliert an Schwung
DroneShield-Aktie springt an: Analystenstimmung von Grossauftrag angetrieben

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltd

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Anleger schichten in Sicherheit um
09:14 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
07:31 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’833.41 17.84 SK0BLU
Short 13’085.80 13.91 UEBSLU
Short 13’570.68 8.95 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’298.61 05.11.2025 11:16:28
Long 11’743.93 19.38 SWFBJU
Long 11’495.61 13.99 SKCBQU
Long 10’992.05 8.92 S4FB0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Novo Nordisk-Aktie dennoch etwas fester: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:31 ROUNDUP: Evotec enttäuscht im dritten Quartal - Verkauft JEB an Sandoz
11:18 AKTIE IM FOKUS: Kontron an SDax-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus
11:13 WDH/Evotec weitet operativen Verlust aus - Sparten-Verkauf beflügelt Kurs
11:09 Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert sich
11:02 AKTIE IM FOKUS: Qiagen unter Druck - RBC rechnet mit schwachem Schlussquartal
10:57 AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk im Plus - 'Auch Licht im schwachen Quartalsbericht'
10:47 ROUNDUP: EU-Länder wollen 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040
10:44 ROUNDUP: Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert
10:42 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
10:38 Viele Verbraucher wollen bei Weihnachtsgeschenken sparen