Vonovia Aktie

47.45
CHF
-4.51
CHF
-8.68 %
25.06.2019
SWX
02.10.2025 06:48:28

Vonovia SE Overweight

Vonovia
25.00 CHF 1.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green drückte den Papieren des Immobilienkonzerns mit Blick auf den Quartalsbericht am 5. November zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf und rechnet damit kurzfristig mit Kursgewinnen. Denn er rechnet mit soliden Ergebnissen und die Aktien haben zuletzt geschwächelt. Gute Resultate seien zuletzt regelmäßig zum Kurstreiber geworden./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.69 € 		Abst. Kursziel*:
33.01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.17%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

